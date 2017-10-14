Путин откроет отреконструированный участок трассы, соединяющей Петербург с Европой

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу в рамках поездки в Санкт-Петербург откроет отреконструированный участок дороги, соединяющей северо-запад России с европейскими странами.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства "примет участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку автомобильной дороги Р23, обеспечивающей транспортную связь Санкт-Петербурга и Ленинградской области с Республикой Беларусь и странами Прибалтики".

Новая дорога от границ Санкт-Петербурга до примыкания к существующему обходу Гатчины является одним из крупных совместных проектов Ленинградской области и Минтранса РФ. Строительство этого участка завершено почти на год раньше запланированного срока. Обход расположен на участке с 31 по 54 км федеральной трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель (Киевское шоссе).

В составе нового шестиполосного участка трассы подрядчик возвел пять путепроводов и три развязки на разных уровнях. Для повышения безопасности участников движения установлены барьерные ограждения, в том числе разделяющие встречные потоки, протяженностью около 52 тыс. погонных метров, смонтированы более 20 км линий наружного освещения. Для пешеходов на первом этапе обустроят два надземных пешеходных перехода. Покрытие на участке сделано из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), который отличается улучшенными сцепными качествами, позволяет уменьшить коррозию и продлить срок службы дороги.

Расчетная скорость движения на участке составит 120 км/ ч, а пропускная способность - 170 тыс. автомобилей в сутки. Общая стоимость работ в рамках первого из двух этапов работ составляет 14 млрд 386,8 млн рублей. Стоимость всех работ по двум этапам - 26 млрд 137,8 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы РФ" (2010 - 2020 гг). По госконтракту первый этап работ изначально планировалось завершить в 2018 году, второй - в 2020 году.