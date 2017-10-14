Презентации купюр номиналом 200 и 2000 рублей пройдут в семи отделениях ЦБ в СКФО

CNN: спецпрокурор допросил экс-главу аппарата Белого дома в связи с расследованием по РФМеждународная панорама 14 октября, 2:04
Федерер рассказал, что в Шанхае хочет взять реванш у дель Потро за поражение на US OpenСпорт 14 октября, 1:49
Маккейн доволен стратегией Трампа по Ирану, которому прежде "все сходило с рук"Международная панорама 14 октября, 1:26
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машинОбщество 14 октября, 0:55
"Спартак" победил в Грозном и вышел на пятое место в чемпионате РФПЛСпорт 14 октября, 0:50
Робинсон: баскетболисты "Валенсии" слишком рано поверили в победу в матче против "Химок"Спорт 14 октября, 0:30
ЦСКА сыграет в гостях с "Краснодаром" в матче чемпионата России по футболуСпорт 14 октября, 0:25
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартует в 15 регионах РФОбщество 14 октября, 0:09
Глушаков: футболисты "Спартака" стараются играть так, как в чемпионском сезоне РФПЛСпорт 13 октября, 23:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Отделения Банка России в субботу проведут во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа презентацию новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Гости Дня открытых дверей не только узнают о том, как отличить новые купюры от подделок, но и смогут провести фотосессию у инкассаторской машины, посетить музеи Банка России и повысить свою финансовую грамотность, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного главного управления (ГУ) Банка России.
"В субботу Дни открытых дверей проведут во всех регионах СКФО. В каждом из подразделений расскажут, как должны выглядеть купюры нового образца. Помимо лекций, в каждом регионе подготовлена своя программа", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что всего акция пройдет в семи подразделениях банка.
По данным управления, во Владикавказе можно научиться проверять на подлинность разные купюры, а в карачаево-черкесском филиале все желающие также узнают о российской платежной системе "МИР". В Ингушетии гостям Дня открытых дверей расскажут о типичных ошибках заемщиков.
В музее подразделения Центробанка в Махачкале, Грозном и Карачаевске можно будет узнать об истории рубля и банковской системы, а в Чечне и Карачаевске посетители смогут устроить фотосессию с инкассаторскими машинами. "Гости мероприятия (в Грозном - прим. ТАСС) смогут почувствовать себя инкассаторами Банка России - сесть за руль специальной машины", - рассказали в пресс-службе.
В четверг, 12 октября глава ЦБ РФ и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей, символами которых выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. Презентация купюр проходила в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь. Новые банкноты должны поступить в массовое обращение до конца 2017 года.