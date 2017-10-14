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Презентации купюр номиналом 200 и 2000 рублей пройдут в семи отделениях ЦБ в СКФО

Экономика и бизнес
14 октября, 1:15 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 14, октября. /ТАСС

Отмечается, что гости Дня открытых дверей смогут провести фотосессию у инкассаторской машины, посетить музеи Банка России и повысить свою финансовую грамотность

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КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Отделения Банка России в субботу проведут во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа презентацию новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Гости Дня открытых дверей не только узнают о том, как отличить новые купюры от подделок, но и смогут провести фотосессию у инкассаторской машины, посетить музеи Банка России и повысить свою финансовую грамотность, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного главного управления (ГУ) Банка России.

"В субботу Дни открытых дверей проведут во всех регионах СКФО. В каждом из подразделений расскажут, как должны выглядеть купюры нового образца. Помимо лекций, в каждом регионе подготовлена своя программа", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что всего акция пройдет в семи подразделениях банка.

По данным управления, во Владикавказе можно научиться проверять на подлинность разные купюры, а в карачаево-черкесском филиале все желающие также узнают о российской платежной системе "МИР". В Ингушетии гостям Дня открытых дверей расскажут о типичных ошибках заемщиков.

В музее подразделения Центробанка в Махачкале, Грозном и Карачаевске можно будет узнать об истории рубля и банковской системы, а в Чечне и Карачаевске посетители смогут устроить фотосессию с инкассаторскими машинами. "Гости мероприятия (в Грозном - прим. ТАСС) смогут почувствовать себя инкассаторами Банка России - сесть за руль специальной машины", - рассказали в пресс-службе.

В четверг, 12 октября глава ЦБ РФ и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей, символами которых выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. Презентация купюр проходила в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь. Новые банкноты должны поступить в массовое обращение до конца 2017 года.

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