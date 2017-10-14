СМИ: Китай создает быстроходную многофункциональную амфибию

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Промышленное объединение Северного Китая (CNIGC), также известное как Norinco Group, создает многофункциональную амфибию, которая будет быстрее большинства современных аналогов и в воде способна развивать скорость до 50 км/ч. Об этом в субботу сообщила газета China Daily со ссылкой на главного конструктора группы разработчиков.

"Мы уделили много времени, затратили достаточно ресурсов, прежде чем выяснили правильные методы, которые позволяют снижать гидравлическое сопротивление и минимизировать вес корпуса машины, - рассказал он. - Главный акцент был поставлен на разработке комплектующих, способных обеспечить быстрое передвижение амфибии на суше и в водоемах".

По словам главного конструктора, имя которого не разглашается, инженеры возглавляемой им исследовательской группы проработали все ключевые технологии нового уникального транспортного средства "с нуля". "Некоторые конструкционные особенности этой амфибии не имеют аналогов. Мы лидируем по этому направлению", - подчеркнул он.

По данным конструкторского бюро, вес разрабатываемого транспортного средства составляет 5,5 тонны. Амфибия уже прошла испытания в стоячей воде, развив скорость в 50 км/ч. Таким образом, как утверждают китайские специалисты, разработка оказалась быстроходнее самой скоростной в мире амфибии, которую создала британская компания Gibbs Amphibians. Аналог из Великобритании, считающийся редким исключением, способен разгоняться в водоемах до 48 км/ч.

Большинство современных амфибий, находящихся на вооружении ряда стран мира, могут развивать скорость в 10-13 км/ч. В последние годы США и Япония создают транспортное средство нового поколения, которое, как утверждается, в воде будет передвигаться как минимум в четыре раза быстрее. Новинка китайских инженеров позволит ВС КНР занимать если не лидирующие, то передовые позиции в области разработки амфибий.