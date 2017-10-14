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Глава ВТБ опроверг утверждения о планах финансировать проект компании Трампа в Москве

Экономика и бизнес
14 октября, 7:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, октября. /ТАСС

Как отмечает газета The New York Times, речь идет об имевшихся у компании Trump Organization планах построить башню Trump Tower

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Президент - председатель правления, член наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин

Президент - председатель правления, член наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин

© Сергей Коньков/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Российский банк ВТБ не участвовал в проекте компании президента США Дональда Трампа по строительству небоскреба в Москве, который так и не был реализован. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью газете The New York Times (NYT), опубликованном в ее электронной версии в пятницу.

Как отмечает издание, речь идет об имевшихся у компании Trump Organization планах построить башню Trump Tower в Москве. Согласно сведениям издания, ранее бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, имевший деловые связи с Трампом, утверждал, что заручился поддержкой Костина относительно финансирования проекта. Об этом, как говорится в публикации, Сэтер, в частности, писал по электронной почте юрисконсульту Трампа Майклу Коэну.

Костин заявил NYT, что, как показало изучение данной корреспонденции, банк никогда не имел связей с Сэтером. "Мы никогда не слышали об этом деле", - приводятся слова главы ВТБ на английском языке. "Это полностью ложная информация, это полностью вымышленные новости", - подчеркнул Костин. Он отметил, что никогда не встречался с Сэтером.

Глава ВТБ также отметил, что многие россияне рассчитывали на возможность улучшения отношений между США и РФ в случае победы Трампа на выборах. Костин также выразил скептическое отношение к утверждениям представителей американской разведки о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года в США.

Непостроенная башня

О том, что Сэтер уже в период избирательной кампании в 2015 году предлагал руководству Trump Organization заняться строительством башни Trump Tower в Москве, сообщила в конце августа газета Washington Post. По ее данным, Сэтер призывал Трампа приехать в столицу России и представить там предложение по строительству небоскреба, однако этого так и не произошло. Как писало издание, возникли сложности с земельным участком и разрешениями на строительство. В результате в конце января 2016 года проект свернули.

То, что в Trump Organization планировали строить небоскреб в Москве, известно давно. Об этом еще в ноябре 2013 года сам Трамп сообщил ТАСС, посещая Москву в связи с проведением финала конкурса "Мисс Вселенная".

Одной из компаний, участвовавших в переговорах, выступала Crocus Group предпринимателя Араза Агаларова. В июле 2015 года Агаларов сообщил ТАСС, что Трамп, уже вступивший на тот момент в предвыборную гонку, не отказывается от участия в совместном проекте строительства башни в Москве. Однако в начале ноября 2016 года Агаларов исключил реализацию совместных проектов с Трампом после его победы на выборах.

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