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Кабмин вносит в Госдуму законопроект о требованиях к программам энергоэффективности

Экономика и бизнес
14 октября, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Законопроектом предлагается установить порядок утверждения единых требований к содержанию программ с учетом отраслевой специфики

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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу законопроекта, который устанавливает порядок утверждения требований к программам энергосбережения с учетом отраслевой специфики. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

В пояснительной записке отмечается, что требования к программам в области энергосбережения и энергоэффективности, установленные Минэнерго, не могут в полной мере учитывать специфику каждой отрасли экономики.

"Это не позволяет обеспечить соответствие целей, установленных в рамках программ, целям по повышению энергетической эффективности в отдельных отраслях в масштабах страны. Законопроектом предлагается установить порядок утверждения единых требований к содержанию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с учетом отраслевой специфики. Полномочия по утверждению таких требований закрепляются за правительством России", - говорится в записке.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 октября.

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