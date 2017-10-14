Кабмин вносит в Госдуму законопроект о требованиях к программам энергоэффективности

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу законопроекта, который устанавливает порядок утверждения требований к программам энергосбережения с учетом отраслевой специфики. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.
В пояснительной записке отмечается, что требования к программам в области энергосбережения и энергоэффективности, установленные Минэнерго, не могут в полной мере учитывать специфику каждой отрасли экономики.
"Это не позволяет обеспечить соответствие целей, установленных в рамках программ, целям по повышению энергетической эффективности в отдельных отраслях в масштабах страны. Законопроектом предлагается установить порядок утверждения единых требований к содержанию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с учетом отраслевой специфики. Полномочия по утверждению таких требований закрепляются за правительством России", - говорится в записке.
Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 октября.