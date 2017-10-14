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Орешкин: РФ и АБИИ обсуждают открытие представительства в России

Экономика и бизнес
14 октября, 17:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

Глава МЭР напомнил, что пока у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций нет представительств ни в одной стране мира

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Россия и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) обсуждают открытие представительства и проведение в 2019 году годового собрания акционеров банка в России. Об этом заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Встречались с АБИИ, обсуждали вопрос об инвестициях в проекты. Несколько проектов - водоканалы, еще по ряду направлений проклевывается с ними. Обсуждали вопрос проведения годового собрания акционеров АБИИ в России в один из ближайших годов - в 2019 году это получится провести. Обсуждали вопрос открытия офиса - представительства АБИИ в России", - сказал он.

"Здесь по всему кругу вопросов работаем. Будем надеяться, что еще сработает схема совместных инвестиций АБИИ и Евразийского банка", - добавил Орешкин.

Министр подчеркнул, что пока у АБИИ нет ни одного представительства ни в одной стране мира. "И вот обсуждали, чтобы, когда они начнут открывать представительские офисы, Россия была одним из первых направлений", - пояснил он.

АБИИ был учрежден в декабре 2015 года по инициативе Китая как инструмент, призванный стимулировать инвестиции в транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру стран Азии. Уставный капитал банка составляет 100 млрд долларов. Крупнейшие акционеры - Китай (26,06%), Индия (7,5%) и Россия (6,54%).

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Орешкин, Максим Станиславович
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