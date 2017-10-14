Бразильские парламентарии призвали развивать каналы прямых инвестиций внутри БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Глава верхней палаты бразильского парламента Эунисио Оливейра призвал страны БРИКС развивать каналы взаимных прямых инвестиций.

"Важный вопрос связан с прямыми инвестициями в наши страны. Нам необходимо работать, чтобы каналы инвестиций оставались открытыми в будущем", - сказал он в субботу, выступая на парламентском форуме стран БРИКС в Санкт-Петербурге. Встреча приурочена к проведению 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Оливейра отметил, что в отношении Бразилии прямые инвестиции в рамках БРИКС увеличились с $162 млн в 2005 году до нескольких сот миллиардов долларов в 2016 году. Объем взаимной торговли внутри БРИКС за 10 лет увеличился в 10 раз, сказал он.

Наиболее перспективными сферами сотрудничества стран БРИКС Оливейра назвал здравоохранение, науку и энергетику, поскольку "в этих областях есть задел на будущее".

Бразильский парламентарий призвал предпринимать совместные усилия для решения общемировых проблем, таких как терроризм, кибертерроризм, пропаганда наркотиков. "Выступая сообща, мы можем решать вопросы самой широкой повестки дня", - сказал он.