Орешкин: рост ВВП в III квартале остается сильным, выше 2%

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Рост ВВП в III квартале 2017 года остается сильным - выше 2%. Об этом заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.
"Оценки, что будет выше 2%, это точно: с сельским хозяйством все будет хорошо, потому что урожай очень хороший", - сказал он. Орешкин добавил, что все базовые индикаторы показывают, что сентябрь будет сильным с точки зрения роста ВВП, на что уже указывает статистика по энергопотреблению и производству стали для внутреннего рынка.
"Это говорит о том, что, когда будет выпущена статистика по третьему кварталу, это может позитивно удивить. Все косвенные показатели указывают на то, что рост не только не притормаживает, а, наоборот, остается сильным", - подчеркнул министр.