В Узбекистане подтвердили, что Мирзиёев арендует самолет Усманова для дальних перелетов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Национальная авиакомпания Узбекистана подтвердила в субботу информацию о том, что для дальних перелетов президента страны Шавката Мирзиёева арендуется личный самолет российского предпринимателя Алишера Усманова.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" от имени правительства республики Узбекистан выражает признательность господину Алишеру Бурхановичу Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолет Airbus 340 M-IABU для использования президентом республики", - говорится в сообщении. Указывается, что лайнер Airbus 340 M-IABU был выбран из нескольких вариантов из соображений "комфорта, безопасности и технической готовности".

Отмечается, что авиакомпания "заключила договор аренды с владельцем воздушного судна, компанией Klaret Aviation Limited, на коммерческих условиях по существующим рыночным ценам".

Ранее данные об аренде главой государства воздушного судна у российского бизнесмена привела "Русская служба Би-би-си". По ее информации, узбекский лидер летал бортом Усманова в Сочи на саммит СНГ 11 октября и в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в сентябре. В Би-би-си объяснили это родственными узами Мирзиёева и Усманова: племянница супруги президента была замужем за племянником предпринимателя до его гибели в автокатастрофе в 2013 году, утверждает Би-би-си.