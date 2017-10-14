МВФ: мировая экономика продолжает расти, но восстановление еще не завершено

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Темпы роста мировой экономики растут, но она еще не восстановилась после глобального финансового кризиса. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в субботу по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Данная структура является руководящим органом МВФ.

"Мировая экономика продолжает расти <...> Прогнозы улучшаются на фоне увеличения инвестиций, торговли и промышленного производства, а также растущей [экономической] уверенности. Но восстановление еще не завершено, принимая во внимание инфляцию, находящуюся ниже целевого уровня, в странах с наиболее развитой экономикой; и ожидаемый рост, который остается низким во многих странах", - признают авторы документа - участники нынешних встреч по линии МВФ и Всемирного банка.

По их мнению, несмотря на то, что "краткосрочные риски в целом сбалансированы", "нельзя допускать самодовольства, так как среднесрочные экономические риски смещены в сторону понижения, а геополитическая напряженность растет". В связи с этим финансисты мира рекомендуют во время нынешнего роста мировой экономики "воспользоваться этой возможностью для решения ключевых задач политики и предотвращения негативных рисков", в том числе путем обеспечения "соответствующих [финансовых] резервов" и "получения максимальной отдачи от структурных реформ, направленных на увеличение потенциального объема производства".

Авторы итогового документа отмечают, что "сильные основы, разумные политические меры и устойчивая международная валютная система необходимы для стабильности валютных курсов и должны способствовать уверенному и стабильному [экономическому] росту и увеличению объема инвестиций". "Гибкий валютный курс, где он оправдан, может служить [своего рода] амортизатором. Мы признаем, что чрезмерная волатильность и беспорядочные колебания обменных курсов могут иметь неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности", - отмечается в коммюнике.

Следующую встречу МВФК решено провести 21 апреля будущего года в Вашингтоне.

Рекомендации

МВФК рекомендует странам продолжать поддерживать экономический рост, обеспечивать финансовую устойчивость, а также "сотрудничать в деле решения общих проблем и задач". Авторы документа также советуют МВФ, в частности, оказывать помощь странам с низким уровнем дохода, небольшим и слабым государствам; содействовать сотрудничеству между странами, а также укреплять международную валютную систему.

На итоговой пресс-конференции в субботу председатель МВФК, глава Банка Мексики Агустин Карстенс отметил, что в странах, где "инфляция еще ниже целевого показателя и где фактический объем производства еще ниже потенциала", денежно-кредитная политика "должна оставаться мягкой в соответствии с мандатами центральных банков и опираться на надежные основы политики, при этом следует учитывать риски для финансовой стабильности". "Денежно-кредитная политика сама по себе не может обеспечить сбалансированный и устойчивый рост и поэтому должна сопровождаться другими благоприятными мерами экономической политики. Налогово-бюджетная политика должна использоваться гибким образом и содействовать росту, уделять приоритетное внимание высококачественным инвестициям, поддерживать реформы, повышающие производительность, создавать возможности для всех и содействовать инклюзивности, а также повышать стойкость экономики и обеспечивать нахождение на устойчивой траектории отношения государственного долга к ВВП", - пояснил глава Банка Мексики.

По его словам, МВФК "намерен и в будущем поддерживать дееспособность МВФ как организации, основанной на системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами". "Мы намерены завершить 15-й Общий пересмотр квот и принять новую формулу расчета квот в качестве основы для перебалансирования долей квот, которое приведет к увеличению долей квот динамично растущих стран в соответствии с их относительным положением в мировой экономике и, следовательно, скорее всего, к увеличению доли стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в целом, защищая при этом право голоса и представительство беднейших стран-членов. Мы призываем Совет директоров [МВФ] как можно скорее завершить работу над 15-м Общим пересмотром квот в соответствии с вышеупомянутыми целями к весенней сессии 2019 года и не позднее [осеннего] ежегодного собрания 2019 года", - указал председатель комитета.

Он напомнил, что последний раз участвует в ежегодном заседании МВФК, и поблагодарил всех участников сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ). Карстенс занимает этот пост с 23 марта 2015 года. Ожидается, что выборы следующего председателя МВФК на трехлетний срок пройдут в начале 2018 года.

МВФК является руководящим органом МВФ. Его заседание и другие мероприятия в эти выходные завершаются в столице США в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ.