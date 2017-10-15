Глава ФРС заявила об усилении экономической активности в США

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Американская экономика и рынок труда демонстрируют в этом году хорошие показатели, несмотря на небольшое замедление, вызванное серией ураганов, которые обрушились на США в этом году. Об этом в воскресенье заявила глава Федеральной резервной системы страны Джанет Йеллен, выступая на проходившем в Вашингтоне международном банковском семинаре.

"Пока что на протяжении всего года экономическая активность в Соединенных Штатах демонстрирует умеренный рост, рынок труда продолжает укрепляться", - сказала она. Йеллен напомнила, что в августе в США было создано 170 тыс. рабочих мест, "что лишь немного ниже, чем за аналогичный период 2016 года".

Глава ФРС, выполняющей функции центрального банка страны, признала, что в сентябре рынок труда в США потерял 33 тыс. рабочих мест, однако это было связано с ударом стихии по Техасу, Флориде, Американским Виргинским островам и Пуэрто-Рико. "Хотя влияние ураганов на экономику США в краткосрочной перспективе было ощутимым, история подсказывает, что в дальнейшем эффект будет менее заметен и экономическая активность в совокупном значении вскоре восстановится", - убеждена Йеллен.

Американские СМИ полагают, что подобные комментарии говорят о готовности ФРС продолжить повышение базовых процентных ставок. По оценкам экономистов, это может случиться уже в декабре. Ранее, 20 сентября, ФРС оставила ставку на прежнем уровне в 1-1,25%. "Мы будем пристально следить за данными об инфляции в предстоящие месяцы", - утверждала Йеллен.

Однако если это повышение и случится, то решение об этом, вероятно, будет принимать новый глава ФРС. Президент США Дональд Трамп 29 сентября сообщил журналистам, что провел четыре встречи с потенциальными кандидатами на пост нового руководителя этой финансовой структуры. "Я приму решение в течение следующих двух или трех недель", - добавил он. Сама Йеллен до этого заявляла, что собирается продолжить выполнять свои обязанности до окончания срока полномочий - 3 февраля 2018 года.

ФРС, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах. Совет управляющих ФРС состоит из семи человек и является руководящим органом организации.