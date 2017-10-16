Медведев проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Предложения по упрощению административных процедур в энергетике, АПК и фармацевтике будут рассмотрены в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Его проведет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"На 31-м заседании КСИИ планируется обсудить вопросы и предложения компаний по упрощению административных процедур, затрагивающих различные отрасли экономики, в том числе в энергетическом, фармацевтическом и агропромышленном секторах", - сообщила пресс-служба правительства.

На эту встречу в Москву ежегодно съезжаются руководители нескольких десятков крупнейших мировых компаний. "КСИИ был создан в 1994 году, и с того времени глобальные руководители крупнейших компаний мира принимают участие в пленарном заседании. В 2015 году в Москву приехали 33 глобальных руководителя, в 2016-м - 36. В этом году мы ожидаем также достаточно высокую явку", - сообщил ТАСС управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

Компания EY выступает координатором иностранных участников совета. По словам Ивлева, инвесторы представят рекомендации, которые были разработаны в течение года в рамках рабочих групп, направленные на расширение возможностей привлекать иностранные инвестиции в российскую экономику.

В пресс-службе кабинета министров уточнили, что в заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов и вице-премьер Аркадий Дворкович, главы Минприроды и Минпромторга Сергей Донской и Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Также участниками заседания станут глава Минсельхоза Александр Ткачев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, координатор иностранных участников КСИИ в России Марк Уайнбергер, представители министерств и ведомств, руководители иностранных компаний и организаций.

КСИИ - постоянно действующий орган, он рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов при реализации инвестиционных проектов на территории России. Председателем консультативного совета является Медведев, его заместителем и председателем исполнительного комитета КСИИ - министр экономического развития. Сейчас в состав КСИИ входят руководители 54 крупнейших международных компаний.