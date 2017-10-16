Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям

Экономика и бизнес
16 октября, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

В заседании примут участие вице-премьеры Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович, федеральные министры, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также руководители зарубежных компаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Предложения по упрощению административных процедур в энергетике, АПК и фармацевтике будут рассмотрены в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Его проведет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"На 31-м заседании КСИИ планируется обсудить вопросы и предложения компаний по упрощению административных процедур, затрагивающих различные отрасли экономики, в том числе в энергетическом, фармацевтическом и агропромышленном секторах", - сообщила пресс-служба правительства.

На эту встречу в Москву ежегодно съезжаются руководители нескольких десятков крупнейших мировых компаний. "КСИИ был создан в 1994 году, и с того времени глобальные руководители крупнейших компаний мира принимают участие в пленарном заседании. В 2015 году в Москву приехали 33 глобальных руководителя, в 2016-м - 36. В этом году мы ожидаем также достаточно высокую явку", - сообщил ТАСС управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

Компания EY выступает координатором иностранных участников совета. По словам Ивлева, инвесторы представят рекомендации, которые были разработаны в течение года в рамках рабочих групп, направленные на расширение возможностей привлекать иностранные инвестиции в российскую экономику.

В пресс-службе кабинета министров уточнили, что в заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов и вице-премьер Аркадий Дворкович, главы Минприроды и Минпромторга Сергей Донской и Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Также участниками заседания станут глава Минсельхоза Александр Ткачев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, координатор иностранных участников КСИИ в России Марк Уайнбергер, представители министерств и ведомств, руководители иностранных компаний и организаций.

КСИИ - постоянно действующий орган, он рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов при реализации инвестиционных проектов на территории России. Председателем консультативного совета является Медведев, его заместителем и председателем исполнительного комитета КСИИ - министр экономического развития. Сейчас в состав КСИИ входят руководители 54 крупнейших международных компаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Донской, Сергей Ефимович Силуанов, Антон Германович Мень, Михаил Александрович Топилин, Максим Анатольевич Мантуров, Денис Валентинович Ткачев, Александр Николаевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Новак, Александр Валентинович Орешкин, Максим Станиславович Никифоров, Николай Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР
3
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
4
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама