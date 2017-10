Цифровая экономика станет ключевой темой форума "Открытые инновации 2017"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Форум "Открытые инновации", который пройдет в технопарке "Сколково" 16-18 октября, станет площадкой для обсуждения развития в России цифровой экономики. Участники форума обсудят цифровое правительство, цифровую трансформацию компаний и различных секторов экономики, глобальные технологичные тренды. Пленарное заседание "Открытых инноваций" будет посвящено обсуждению цифровой экономики как нового ГОЭЛРО.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года. Основная цель форума - обсуждение, развитие и коммерциализация новейших технологий. В этом году ключевой темой станет обсуждение плана мероприятий цифровой экономики в России до 2025 года. Соорганизаторами выступают Министерство экономического развития, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "Роснано", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, фонд "Сколково", Внешэкономбанк.

Программа форума

Форум "Открытые инновации" пройдет в формате трех тематических дней. Как сообщила пресс-служба правительства, ключевой повесткой первого дня форума станет цифровая трансформация традиционных компаний и отраслей, а также революция в управленческих технологиях. Второй день будет посвящен изменениям в системе государственного управления в связи с глобальной цифровизацией. На третий день форума состоится обсуждение социальных аспектов внедрения цифровой экономики.

"Открытые инновации" пройдут при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям. В рамках деловой программы форума также пройдут партнерская конференция Россия - Сингапур Smart Cities, конференция корпоративных венчурных фондов, конференция технопарков стран СНГ и Евразии, лекции ведущих мировых экспертов в области цифровой экономики, ярмарка технологий iMarket.

Россия на пути к цифровизации

В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика России" до 2025 года, в рамках которой планируется внедрение высоких технологий в ведущие отрасли экономики. Для реализации программы будет разработан детальный план мероприятий на три года (2018-2020 годы), в котором будут описаны конкретные шаги, ответственные лица и организации, а также объемы необходимого финансирования.

Программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.

Как ранее рассказали ТАСС в автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" (отвечает за взаимодействие бизнеса, экспертов и власти в реализации программы, участвует в разработке плана), основные положения плана мероприятий программы "Цифровая экономика" будут представлены в рамках "Открытых инноваций".

Посетители форума

Ожидается, что в этом году "Открытые инновации" посетят 15 тыс. участников из более чем 90 стран. В числе основных спикеров форума - помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, глава Минобрнауки Ольга Васильева. Также на форуме заявлены глава Сбербанка Герман Греф, глава "Почты России" Николай Подгузов и ряд топ-менеджеров российских и зарубежных технологичных компаний.

17 октября в форуме примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он выступит на пленарном заседании "Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство", которое будет посвящено обсуждению роли государственного и корпоративного управления при переходе к цифровой экономике.

В дискуссии также примут участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, национальный технологический советник из правительства Великобритании Лиам Максвелл, генеральный директор Govtech Singapore Жаклин По, ученый, футуролог, профессор The City College of New York Митио Каку, главный операционный директор Dubai Future Foundation Ноа Рафорд.

Форум посетит также основатель крупнейшей в мире e-commerce компании Alibaba Джек Ма, который выступит перед участниками во второй день мероприятия - StateTech, посвященный цифровизации госсектора и вызовам, с которыми могут столкнуться правительства при внедрении новых принципов функционирования государственных институтов. Это уже второй визит Джека Ма в Россию, до этого он посещал Петербургский международный экономический форум в 2016 году.

Информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума "Открытые инновации" является информационное агентство России ТАСС.