Президент ГК "ПИК" Сергей Гордеев увеличил долю в компании до 74,6% с 50%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент ГК "ПИК" Сергей Гордеев увеличил долю акций в компании с 50% до 74,6% после завершения обязательного предложения миноритариям, говорится в сообщении компании.

В июле Гордеев завершил сделку по выкупу долей у структур Александра Мамута и Микаила Шишханова, получив контроль над компанией с 50% акций ПИК.

После выкупа пакетов акций президент ГК "ПИК", согласно требованиям законодательства, сделал обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров.

"Цена выкупа была установлена исходя из средневзвешенной цены обыкновенных акций на Московской бирже за 6 месяцев, предшествующих дате обязательного предложения (11.07.2017) и составила 290,7 руб. за одну обыкновенную акцию, что на 5,7% выше цены, по которой прошли сделки со структурами Мамута и Шишханова. К выкупу было предъявлено 162 430 664 акций, или 24,6% от общего количества акций", - сказано в сообщении.

Актуальный free-float теперь составляет примерно 25,4% акций.

Компания также подтвердила планы по проведению SPO в среднесрочной перспективе.

Группа компаний ПИК - один из крупнейших публичных девелоперов в России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. В октябре 2016 года совладелец ГК ПИК Сергей Гордеев сообщил о продаже приобретенного им на собственные средства ведущего застройщика жилой недвижимости в Московском регионе "Мортон" группе ПИК. Объединенная компания под брендом ПИК, по прогнозам Гордеева, займет около 20% на рынке жилья эконом-класса Москвы и Московской области. При этом выручка ГК ПИК к 2017-2018 гг. достигнет 200 млрд руб., объем продаж увеличится до 2 млн кв. м в год, а высокотехнологичные производственные мощности превысят 1 млн кв. м. Объединенный земельный банк составит 15 млн кв. м.