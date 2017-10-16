Ямал поставит первую партию оленины в Германию в 2018 году

САЛЕХАРД, 16 октября. /ТАСС/. Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планирует поставить первую партию оленины в Германию в 2018 году. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

"Совместно с торговыми представительствами РФ за рубежом определен ряд перспективных рынков сбыта из числа европейских стран и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ближайшей перспективе экспортные показатели региона будут увеличены за счет поставок в Германию и Финляндию. Первую партию мяса северного оленя с мясоперерабатывающего предприятия "Паюта" объемом до 100 тонн планируется поставить в Германию в 2018 году", - уточнили в департаменте.

Специалисты немецкой фирмы "P.Kver e.K." приедут на предприятие "Паюта" в ноябре, чтобы оценить технологию заготовки мяса и дать рекомендации по разделке в соответствии с требованиями страны-экспортера. В пресс-службе добавили, что в рамках сотрудничества с Финляндией другое предприятие - "Ямальские олени" - ежегодно поставляет 400 тонн мяса, в перспективе - увеличение объемов до 1 тыс. тонн.

Всего на Ямале в этом году планируется заготовить 3,14 тыс. тонн оленины.

Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" работает с 2013 года на территории Приуральского района. Предприятие специализируется на убое и глубокой переработке мяса оленя. Ежегодно комплекс выпускает около 150 тонн продукции. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.