Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Круглый стол "Криптоэкономика: миф или реальность? (практический аспект)". Видеотрансляция

Экономика и бизнес
16 октября, 12:13 UTC+3

Ключевая тема мероприятия в рамках форума "Открытые инновации" - перспективы широкого использования цифровой валюты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев

© Сергей Бобылев/ТАСC

Информационное агентство России ТАСС и Агентство инноваций города Москвы выступают организаторами круглого стола "Криптоэкономика: миф или реальность? (практический аспект)". Мероприятие проходит в рамках форума "Открытые инновации" в технопарке "Сколково".

Ключевая тема мероприятия - перспективы широкого использования цифровой валюты. Среди основных вопросов обсуждения: целесообразность криптовалюты, успешные практики инвестиций, технологии вложений, возможность синергии цифровой и традиционной валюты, роль государственного регулирования данного сектора.

Модератор мероприятия - руководитель редакции новостей "Московский регион" ТАСС Надежда Геращенко. В круглом столе принимают участие член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян, советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, интернет-омбудсмен, член экспертного совета агентства стратегических инициатив и генерального совета "Деловой России" Дмитрий Мариничев, руководитель аналитической группы в странах СНГ, компания EY Алексей Рыбников, а также руководитель межведомственной группы ГД РФ по оценкам риска оборота криптовалюты Элина Сидоренко.

Экспертами выступят руководитель группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов, генеральный директор инвестфонда Nakamoto Capital Станислав Тэо, управляющий партнер корпоративного венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Открытые инновации" - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
3
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
4
Умер актер Дмитрий Марьянов
5
Песков смутил журналистов утверждением о том, что президент РФ примет участие в ПМЭФ-2018
6
СМИ: иракские военные восстановили контроль над аэропортом в Киркуке
7
Солист Мариинского театра Николай Охотников умер в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама