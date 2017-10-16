Круглый стол "Криптоэкономика: миф или реальность? (практический аспект)". Видеотрансляция

Экспонаты руками трогать: как путешествуют люди с ограниченными возможностямиОбщество 16 октября, 13:03
В отношении министра природных ресурсов Омской области организуют проверку из-за выбросовСибирь 16 октября, 13:03
Левченко предложил разработать систему стимулирования сбора налогов для регионов-доноровНовости партнеров 16 октября, 13:02
"Сухой" передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34Армия и ОПК 16 октября, 13:00
Вопрос об участии штангистов РФ в Юношеской олимпиаде будет решен на исполкоме IWFСпорт 16 октября, 12:59
Павел Колобков примет участие в праздновании 500 дней до Зимней универсиады-2019Новости партнеров 16 октября, 12:57
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России TelegramОбщество 16 октября, 12:50
Что регионы РФ будут делать с объектами после ЧМ-2018Спорт 16 октября, 12:38
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в адрес российских портов выросла на 6%Транспорт 16 октября, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Информационное агентство России ТАСС и Агентство инноваций города Москвы выступают организаторами круглого стола "Криптоэкономика: миф или реальность? (практический аспект)". Мероприятие проходит в рамках форума "Открытые инновации" в технопарке "Сколково".
Ключевая тема мероприятия - перспективы широкого использования цифровой валюты. Среди основных вопросов обсуждения: целесообразность криптовалюты, успешные практики инвестиций, технологии вложений, возможность синергии цифровой и традиционной валюты, роль государственного регулирования данного сектора.
Модератор мероприятия - руководитель редакции новостей "Московский регион" ТАСС Надежда Геращенко. В круглом столе принимают участие член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян, советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, интернет-омбудсмен, член экспертного совета агентства стратегических инициатив и генерального совета "Деловой России" Дмитрий Мариничев, руководитель аналитической группы в странах СНГ, компания EY Алексей Рыбников, а также руководитель межведомственной группы ГД РФ по оценкам риска оборота криптовалюты Элина Сидоренко.
Экспертами выступят руководитель группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов, генеральный директор инвестфонда Nakamoto Capital Станислав Тэо, управляющий партнер корпоративного венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава.