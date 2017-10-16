Круглый стол "Криптоэкономика: миф или реальность? (практический аспект)". Видеотрансляция

Информационное агентство России ТАСС и Агентство инноваций города Москвы выступают организаторами круглого стола "Криптоэкономика: миф или реальность? (практический аспект)". Мероприятие проходит в рамках форума "Открытые инновации" в технопарке "Сколково".

Ключевая тема мероприятия - перспективы широкого использования цифровой валюты. Среди основных вопросов обсуждения: целесообразность криптовалюты, успешные практики инвестиций, технологии вложений, возможность синергии цифровой и традиционной валюты, роль государственного регулирования данного сектора.

Модератор мероприятия - руководитель редакции новостей "Московский регион" ТАСС Надежда Геращенко. В круглом столе принимают участие член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян, советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, интернет-омбудсмен, член экспертного совета агентства стратегических инициатив и генерального совета "Деловой России" Дмитрий Мариничев, руководитель аналитической группы в странах СНГ, компания EY Алексей Рыбников, а также руководитель межведомственной группы ГД РФ по оценкам риска оборота криптовалюты Элина Сидоренко.

Экспертами выступят руководитель группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов, генеральный директор инвестфонда Nakamoto Capital Станислав Тэо, управляющий партнер корпоративного венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава.