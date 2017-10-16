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До 2021 года в нефтегазовый комплекс Красноярского края инвестируют более 500 млрд рублей

Экономика и бизнес
16 октября, 12:07 UTC+3

Большая часть инвестиций придется на месторождения Туруханского, Таймырского районов, а также на Эвенкию

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КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций в нефтегазовый комплекс Красноярского края в период до 2021 года превысит 500 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС член комитета по энергетике Государственной Думы Виктор Зубарев.

"По расчетам региональных властей, объем капиталовложений в добычу и разведку нефти и газа должны превысить 500 млрд рублей в 2017-2020 годах. Основной объем придется на месторождения Туруханского, Таймырского районов, а также на Эвенкию", - сказал Зубарев.

Согласно оценкам правительства края, объем добычи сырой нефти в регионе должен увеличиться с 22 млн тонн в 2016 году до 29-30 млн тонн в 2020 году. По словам Зубарева, к 2030 году на Восточную Сибирь будет приходиться более 10% российской нефти, при этом доля Красноярского края составит до 6%.

С 2009 года в Красноярском крае НК "Роснефть" было запущено в промышленную эксплуатацию Ванкорское нефтегазовое месторождение. В 2016 году началась добыча нефти на Сузуне. Как сообщалось ранее, в 2017 году Юрубчено-Тохомское месторождение будет запускаться в пробную эксплуатацию, промышленно - 2018 году. В дальнейшем предстоит ввод Тагульского, Лодочного месторождений.

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