Правительство Севастополя перераспределит 2 млрд рублей для полного освоения бюджета

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя намерено перераспределить порядка 2 млрд рублей, чтобы добиться полного освоения бюджета. Об этом в понедельник на заседании правительства Севастополя сказал губернатор города Дмитрий Овсянников.

"Всем [распорядителям бюджетных средств] до конца недели [необходимо] представить план выполнения бюджета и прогноз неосвоения, чтобы мы могли в последнем чтении бюджета направить их на другие цели для освоения. Два миллиарда (2 млрд рублей - прим. ТАСС) ждут своих "неосвоенцев", - сказал Овсянников, комментируя доклад директора департамента финансов Владимира Штопа о том, что существует риск неосвоения бюджетных средств в 2017 году.

По данным департамента финансов Севастополя, отстают в выполнении заложенных бюджетных расходов департаменты городского хозяйства, транспорта, капстроительства и некоторые другие. В этих департаментах на начало октября исполнена только половина запланированных расходов. На что Овсянников заявил, что по итогам года будут выбраны худшие исполнители расходов бюджета, сотрудники этих подразделений не получат годовую премию.

На заседании правительства Штоп обратил внимание на то, что по итогам девяти месяцев 2017 года процент освоения средств по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2020 года составляет лишь 5%. На это Овсянников ответил, что в данном случае освоение средств - а это более 8 млрд рублей - зависит от выхода проектной документации из экспертизы, а также последующего проведения конкурсных процедур на выполнение работ по проектам.

Ранее сообщалось, что замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров отметил, что в Севастополе средства, выделенные на ФЦП в этом году, будут освоены, хотя до этого по нескольким объектам было отставание. Для недопущения неосвоения средств по ФЦП федеральное правительство перераспределило деньги на другие объекты программы.