Гарик Харламов озвучил "Яндекс.Навигатор" для водителей

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Актер, участник шоу Comedy Club на ТНТ Гарик Харламов озвучил предупреждения программы "Яндекс. Навигатор", которой пользуются в России более 13 млн водителей.
"Резидент озвучил 130 фраз для приложения, которые помогут тебе ориентироваться на дороге. Например, в промежуточной точке он предлагает не задерживаться, если там не кормят, а в случае ухода с заданного маршрута - самостоятельно найти разворот", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала.
Голос Харламова будет помогать водителям преодолевать дорожные сложности наряду с фразами комментатора Владислава Уткина, режиссера Федора Бондарчука и рэпера Басты.
"Навигационное приложение "Яндекса" распространяется бесплатно для iOS и Android предлагает автомобилисту варианты маршрутов следования до пункта назначения, в том числе в объезд пробок, и указывает время в пути. Как и в обычных навигаторах, в приложении предусмотрено голосовое сопровождение. Если автомобиль отклоняется от маршрута, навигатор сразу же его перестраивает.