Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром": экспорт газа в дальнее зарубежье на 15 октября вырос на 10,9%

Экономика и бизнес
16 октября, 14:33 UTC+3 МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Добыча газа "Газпромом" с 1 января по 15 октября 2017 года выросла на 18,4%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 октября 2017 года, по оперативным данным, вырос в годовом выражении на 10,9%, до 148,6 млрд куб. м. Об этом сообщается в пресс-релизе "Газпрома".

На российском рынке, по оперативным данным, за девять с половиной месяцев было реализовано газа на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным "Газпрома", увеличились поставки в страны - потенциальные потребители газа, который будет поставляться по газопроводу "Северный поток - 2". Так, в Германию экспорт газа вырос на 9,7%, Австрию - на 48,3%, Чехию - на 27,5% и Словакию - на 31,4%.

При этом в Австрию и Словакию "Газпром" уже экспортировал газа больше, чем за весь 2016 год. За девять с половиной месяцев 2017 года в Австрию поставлено 6,4 млрд куб. м российского газа, в то время как за весь прошлый год - 6,1 млрд куб. м, а Словакию - 3,8 млрд куб. м (за весь 2016 год - 3,7 млрд куб. м).

Добыча газа "Газпромом" с 1 января по 15 октября 2017 года выросла на 18,4%, до 361,1 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании отметили, что в абсолютном выражении прирост добычи сопоставим с суммарным объемом экспорта российского газа в 2016 году на турецкий, итальянский и австрийский рынки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама