"Газпром": экспорт газа в дальнее зарубежье на 15 октября вырос на 10,9%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 октября 2017 года, по оперативным данным, вырос в годовом выражении на 10,9%, до 148,6 млрд куб. м. Об этом сообщается в пресс-релизе "Газпрома".

На российском рынке, по оперативным данным, за девять с половиной месяцев было реализовано газа на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным "Газпрома", увеличились поставки в страны - потенциальные потребители газа, который будет поставляться по газопроводу "Северный поток - 2". Так, в Германию экспорт газа вырос на 9,7%, Австрию - на 48,3%, Чехию - на 27,5% и Словакию - на 31,4%.

При этом в Австрию и Словакию "Газпром" уже экспортировал газа больше, чем за весь 2016 год. За девять с половиной месяцев 2017 года в Австрию поставлено 6,4 млрд куб. м российского газа, в то время как за весь прошлый год - 6,1 млрд куб. м, а Словакию - 3,8 млрд куб. м (за весь 2016 год - 3,7 млрд куб. м).

Добыча газа "Газпромом" с 1 января по 15 октября 2017 года выросла на 18,4%, до 361,1 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании отметили, что в абсолютном выражении прирост добычи сопоставим с суммарным объемом экспорта российского газа в 2016 году на турецкий, итальянский и австрийский рынки.