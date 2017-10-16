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Промпроизводство в России за 9 месяцев выросло на 1,8%

Экономика и бизнес
16 октября, 16:39 UTC+3 МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Только в сентябре рост в годовом выражении составил 0,9%

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Промышленное производство в России в январе - сентябре 2017 года выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сентябре 2017 года в годовом выражении рост составил 0,9%, говорится в материалах Росстата.

При этом по сравнению с августом текущего года промпроизводство в сентябре выросло на 1%.

В январе-сентябре 2017 года в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых был зафиксирован рост на 2,8%, в сегменте обрабатывающих производств - на 1%. Производство и распределение электроэнергии и газа в отчетном периоде увеличилось на 1,7%.

В сентябре 2017 г. в годовом выражении добыча полезных ископаемых снизилась на 0,1%, в сегменте обрабатывающих производств рост составил 0,7%, а в сфере электроэнергетики - снижение на 0,1%.

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