Промпроизводство в России за 9 месяцев выросло на 1,8%

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Промышленное производство в России в январе - сентябре 2017 года выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сентябре 2017 года в годовом выражении рост составил 0,9%, говорится в материалах Росстата.
При этом по сравнению с августом текущего года промпроизводство в сентябре выросло на 1%.
В январе-сентябре 2017 года в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых был зафиксирован рост на 2,8%, в сегменте обрабатывающих производств - на 1%. Производство и распределение электроэнергии и газа в отчетном периоде увеличилось на 1,7%.
В сентябре 2017 г. в годовом выражении добыча полезных ископаемых снизилась на 0,1%, в сегменте обрабатывающих производств рост составил 0,7%, а в сфере электроэнергетики - снижение на 0,1%.