Власти Кубани ожидают установления рекорда по производству сахара

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Сахарные заводы Кубани в 2017 году планируют произвести рекордные 1,5 млн тонн сахара. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сахарные заводы Краснодарского края дали первый миллион тонн сахара. Аграрии планируют побить прошлогодний рекорд, выработав более 1,5 млн тонн сахара", - сказан он.

По словам губернатора, рекорд будет установлен благодаря увеличению посевных площадей до 200 тыс. га с сахарной свеклой и работе всех 16 сахарных заводов, на реконструкцию которых потратили более 3 млрд рублей. Это позволило увеличить переработку сахарной свеклы до 100 тыс. тонн в сутки.

"На сегодняшний день на заводы поступило порядка 8,4 млн тонн сахарной свеклы, из которых фактически переработано 7,5 млн тонн, что больше, чем в соответствующем периоде 2016 года на 1,2 млн тонн", - отметил губернатор.

Он также сказал, что оснащение сахарных заводов позволяет принимать сырье из соседних регионов - Ставропольского края и Ростовской области. Глава Кубани подчеркнул, что для удовлетворения потребности региона достаточно 220 тонн сахара, но нынешнее производство превысило его потребность уже в пять раз.

Прошлый производственный рекорд по выработке сахара в Краснодарском крае был установлен в 2016 году. Тогда сахарные заводы региона выработали 1,493 млн тонн сахара, что на 33% превышает показатель 2015 года.