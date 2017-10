Японско-российский завод по переработке корня солодки заработает под Астраханью в 2018 г.

АСТРАХАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Японско-российский завод по переработке корня солодки в Астраханской области начнет массовый выпуск глицирризиновой кислоты (применяется как пищевой подсластитель и в составе препаратов солодки, как лекарственное средство) в 2018 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на президента компании Cokey Systems Co., Ltd (реализует проект) Йошиду Наомаса.

"Этот год можно считать годом начала работы завода. До конца года будет осуществляться обучение персонала. Массовое производство продукции (глицирризиновой кислоты) начнется в следующем году", - цитирует пресс-служба Йошида Наомаса.

По его словам, объем инвестиций в проект составил порядка $4 млн. Производственная мощность завода, на котором установлено самое передовое технологическое оборудование из Китая и Японии, будет выпускать 200 тонн продукции в год. На предприятии уже завершились пусконаладочные работы. В понедельник на встрече с губернатором региона Александром Жилкиным представители японской компании продемонстрировали первый опытный образец продукции.

"Этот проект будет успешным, я в этом абсолютно уверен. У нас сейчас хорошие контакты в постоянном режиме идут через посольство Японии в России - по гуманитарным вопросам, образованию, бизнесу. Но вы у нас - первая показательная компания, и этот проект имеет огромное значение для наших связей с Японией", - цитирует пресс- служба Жилкина.

Данный инвестпроект реализуется в поселке Тальниковый в Красноярском районе области с 2014 года совместно с астраханской компанией ООО "Солодка-А". Планируется, что потребителями глицирризиновой кислоты станут фармацевтические и косметические фирмы, а также компании пищевой промышленности. Изначально сообщалось, что инвестиции в проект составят 65 млн рублей. Завод планировалось запустить в 2016 году, однако сделать этого не удалось.

Cokey Systems Co., Ltd является дочерней компанией Cokey Co., Ltd, расположенной в Токио, специализируется на переработке корня солодки и производстве из него глицирризиновой кислоты. Фирма имеет собственное подразделение, разрабатывающее высокоэффективное оборудование.