"Алроса" может закрыть свое представительство в Москве

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" 26 октября рассмотрит вопрос закрытия своего представительства в Москве, говорится в материалах компании.
Согласно информации, размещенной на сайте компании, помимо Москвы "Алроса" имеет представительства в городах Орел и Якутск.
Кроме этого, компания рассмотрит результаты плановой проверки Ростехнадзором производственной деятельности "Алросы" и внешней оценки (аудита) промышленной безопасности в компании.
"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.