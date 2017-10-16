"Алроса" может закрыть свое представительство в Москве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" 26 октября рассмотрит вопрос закрытия своего представительства в Москве, говорится в материалах компании.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, помимо Москвы "Алроса" имеет представительства в городах Орел и Якутск.

Кроме этого, компания рассмотрит результаты плановой проверки Ростехнадзором производственной деятельности "Алросы" и внешней оценки (аудита) промышленной безопасности в компании.

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.