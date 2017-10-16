Путин подписал законы об исполнении бюджетов ПФР, ФОМС и ФСС за 2016 год

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2016 год.

Согласно закону об исполнении бюджета ПФР, в 2016 году бюджет фонда по доходам исполнен в сумме 7,63 трлн руб., из них почти 7,5 трлн руб. не связанных с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. Расходы составили 7,83 трлн руб., дефицит бюджета ПФР - 204,4 млрд рублей.

Отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования утвержден с доходами в размере 616 млрд руб. и расходами в 664 млрд руб. Дефицит бюджета ФСС составил 48 млрд руб.

Доходы Фонда обязательного медицинского страхования, согласно закону, составили 1,66 трлн руб., расходы - 1,6 трлн руб. Профицит бюджета фонда - 64 млрд руб.