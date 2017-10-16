ЦХИНВАЛ, 16 октября. /ТАСС/. Южная Осетия задолжала России за газ и электроэнергию более 540 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник Генеральный директор государственного унитарного предприятия "Энергоресурс - Южная Осетия" Алан Габараев.

"Долг Южной Осетии перед Российской Федерацией за газ составляет 222 млн рублей, а за электроэнергию 320 млн рублей, - сказал Габараев. - Между Южной Осетией и Россией [ПАО "Интер РАО"] ранее было подписано соглашение о реструктуризации суммы долга за электроэнергию на десять лет начиная с 2018 года".

Он отметил, что долг накопился из-за недостаточных сумм субсидий, которые закладывались в бюджет для того, чтобы "Энергоресурс" покрывал свои выпадающие доходы, а также плохой собираемости с населения. "Последний раз мы закрыли без долгов за газ и электроэнергию 2012 год. Начиная с 2013 года, долги начали накапливаться", - добавил он.

По словам министра финансов республики Азы Хабаловой, "субсидирование осуществляется в том случае, когда государство устанавливает тарифы, которые не перекрывают экономически обоснованную себестоимость услуги". "Речь идет о том, что цена поставки за кубометр газа выше, чем мы как потребители платим за него, поэтому здесь требуется субсидирование, такое положение и с электроэнергией", - сказала она.

Хабалова также добавила, что пенсионные отчисления в размере 200 млн рублей, которые ранее числились в качестве доходной части в бюджете, с 2012 года были изъяты и переданы Пенсионному фонду. "Эти средства восполнить было неоткуда, и мы начали сокращать субсидии", - отметила она.

Тарифная политика

Как пояснили в "Энергоресурс - Южная Осетия" один киловатт электроэнергии для населения республики вместе с НДС (10%), в среднем отпускается за 2,9 рубля. "Для населения газифицированных районов республики [Цхинвал и близлежащие населенные пункты] электроэнергия отпускается по тарифу 2,64 рубля за кВт вместе с НДС, а не газифицированным районам по 2 рубля. Юридическим лицам и коммерческим структурам электричество отпускается по 3,80 руб. за кВт", - отметили в ведомстве.

Собеседник агентства сообщил, что Южная Осетия покупает электроэнергию у Российской Федерации по 2 рубля за кВт, а ее себестоимость в республике вместе со всеми расходами - с потерями, эксплуатация сетей, их содержанием, возрастает до 3,69 рублей.

"Похожая ситуация и с тарифами на газ, - добавили в ведомстве. - Кубометр газа республика покупает у России по 6,08 руб. а населению он отпускается вместе с НДС за 4,27 рублей", - пояснили в "Энергоресурсе". Там добавили, что размер субсидий за газ с учетом стопроцентной собираемости, согласно плану на 2017 год составил 92 млн рублей, а в бюджете республики на это было заложено всего 42 млн рублей.

В настоящее время в Южной Осетии газифицирована только столица - Цхинвал. Поступление российского газа в Южную Осетию стало возможным благодаря строительству в 2009 году газопровода "Дзуарикау - Цхинвал", который является самым высокогорным в мире. Трубопровод начинается в селе Дзуарикау (Северная Осетия) и проходит через Кавказский хребет до Цхинвала. Общая протяженность - 175 км, мощность - 252,5 млн кубометров в год.

Из Российской Федерации Южная Осетия получает и электроэнергию, которая поступает в республики из соседней Северной Осетии через Рокский перевал и является единственным источником электричества.