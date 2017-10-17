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Развитие стартапов станет одной из ключевых тем во второй день форума "Открытые инновации"

Экономика и бизнес
17 октября, 0:12 UTC+3 МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В оргкомитете сообщили, что вопросы поддержки и продвижения коммерческих идей поднимут на нескольких дискуссионных площадках

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Тема развития стартапов станет одной из ключевых во второй день работы форума "Открытые инновации" в "Сколково".

Как сообщили ТАСС в оргкомитете, вопросы поддержки и продвижения коммерческих идей будут подняты сразу на нескольких дискуссионных площадках форума. Так, участники одного из круглых столов, организованного на стенде правительства Москвы, планируют обсудить этапы развития самых успешных инновационных компаний, чтобы на их примере выработать некую общую "формулу удачи".

"Отдельно будет поднят вопрос кредитования стартапов и рассмотрены типичные проблемы, возникающие при привлечении инвестиций в проекты", - сказал собеседник агентства.

Тема стартапов стала одной из ключевых и в демонстрационной программе "Открытых инноваций". Так, в рамках форума проходит выставка 100 лучших отечественных разработок, которые отбирали для демонстрации специалисты "Сколково" и других институтов развития. Это и оборудование для предотвращения искрения в электросетях, и продукты для предупреждения киберугроз, и технология, позволяющая сократить срок компостирования органических отходов, и экзоскелет для медицинской и социальной реабилитации.

Кроме того, здесь действует экспозиция технологических решений разработчиков "Сколково" для разных отраслей хозяйства, а также стенд с проектами, предназначенными для интеграции в городскую среду.

Информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума "Открытые инновации" является информационное агентство России ТАСС.

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Форум "Открытые инновации" - 2017
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