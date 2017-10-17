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Власти Крыма проверят обоснованность цен на топливо в республике

Экономика и бизнес
17 октября, 11:24 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 17, октября. /ТАСС

Власти региона высказали готовность способствовать заходу в республику новых нефтетрейдеров для снижения цен на топливо

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ЯЛТА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Крыма с 23 октября организуют проверки региональных нефтетрейдеров в связи с высокими ценами на топливо, сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Крымских нефтетрейдеров предупреждаем, что с понедельника рабочие группы выходят и будут работать очень системно по всем без исключения (для проверки обоснованности цен на топливо - прим. ТАСС)", - сказал Аксенов.

В сентябре в регионе начались проверки обоснованности цен на автозаправочных станциях. По данным властей Крыма на начало сентября, стоимость бензина марки АИ-95 в среднем составляла 43 рубля 30 копеек, АИ-98 - 47 рублей, тогда как в соседних субъектах Российской Федерации цены на топливо на 10% ниже.

"Если кто-то думает, что органы власти не видят цепочки посредников, которые сформированы при продаже топлива, то пусть поедут в институт, образование получают - наверно, плохо учились. Мы все видим и все понимаем, какие меры воздействия принять. Позиция будет очень жесткая", - заявил Аксенов.

Он также сообщил, что для снижения цен на топливо власти Крыма готовы способствовать заходу в регион новых нефтетрейдеров. "Будем способствовать заведению других крупных игроков рынка, если не придем к соглашению с нашими крымскими нефтетрейдерами (в части снижения цен на бензин - прим. ТАСС)", - сказал он.

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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