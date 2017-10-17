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"Газпром" увеличил поставки газа будущим потребителям "Турецкого потока"

Экономика и бизнес
17 октября, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

По предварительным данным, с 1 января по 15 октября 2017 года увеличились поставки российского газа в Турцию - на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 октября 2017 года увеличил поставки газа в страны, которые в будущем могут стать потребителями этого топлива по проекту "Турецкий поток", говорится в сообщении российского газового холдинга.

По предварительным данным, "с 1 января по 15 октября 2017 года увеличились поставки российского газа в Турцию - на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", отмечается в сообщении. Вырос экспорт "Газпрома" на юг и юго-восток Европы. В частности, в Венгрию - на 26,3%, в Сербию - на 29,7%, в Грецию - на 14,1%, в Болгарию - на 8,6%.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее сообщал, что первая морская ветка "Турецкого потока" достигнет берега Турции в 2018 году, вторая - в 2019 году. По его словам, почти все страны южной и юго-восточной Европы проявили интерес к поставкам газа по "Турецкому потоку".

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Миллер, Алексей Борисович
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