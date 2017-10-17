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Медведев подписал распоряжение о создании инновационного кластера в Петербурге

Экономика и бизнес
17 октября, 14:03 UTC+3 СКОЛКОВО СКОЛКОВО 17, октября. /ТАСС

На территории кластера появятся научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье и инновационные производства

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать инновационный комплекс на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании форума "Открытые инновации".

"Мы такие инновационные комплексы, центры создаем. Совсем недавно я подписал постановление о создании на территории Пушкинского района Петербурга нового инновационного кластера", - сказал он, добавив, что таких центров как "Сколково, "с концентрированным IQ" должно быть больше, и это является нашей принципиальной политикой, на реализацию которой как раз и направлен и новый закон "Об инновационных научно-технологических центрах".

Говоря об инновационном центре в Санкт-Петербурге, премьер пояснил, что там появятся научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье, инновационные производства. "Будет построен новый кампус для Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)", - пообещал глава правительства, отметив, что Университет ИТМО - один из лучших вузов нашей страны, а его команда стала в этом году семикратным победителем Чемпионата мира по программированию.

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