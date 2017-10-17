ВЭБ запустит проект системы мониторинга обеспечения лекарствами на блокчейне

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) и Новгородская область объявили о запуске совместного пилотного проекта по созданию системы мониторинга обеспечения лекарственными препаратами граждан региона на основе технологии блокчейн. Как сообщается в пресс-релизе ВЭБ, пилотный этап проекта реализуется на базе Новгородской областной клинической больницы с последующим тиражированием успешных результатов в другие учреждения и регионы России.

"Вместе с правительством Новгородской области мы создаем принципиально новый продукт, интегрируя три различные технологии: электронный рецепт, подсистему маркировки лекарственных средств и ресурсы платформы Ethereum (платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе технологии блокчейн - прим. ред.). В результате мы получаем прозрачный и понятный для всех участников процесса сервис. Больной получает у врача рецепт с QR меткой, информация об этом автоматически попадает в единый реестр, связывая данные больного и назначенный ему препарат, включая данные по конкретной упаковке на основании маркировки товара. Больной получает возможность контролировать, например, наличие препарата на складе, данные о производителе и дате выпуска, а в момент получения препарата - просканировать код препарата, чтобы убедиться в том, что это именно его препарат, подтвердить получение и целостность упаковки. Таким образом, решаются сразу несколько проблем медицинских учреждений, и часто это может спасти чьи-то жизни", - цитирует пресс-служба слова председателя ВЭБ Сергея Горькова.

Проект будет запущен в октябре, тестирование рабочего прототипа завершится в декабре 2017 года. Опытная эксплуатация и подготовка к масштабированию проекта намечена на февраль 2018 года. Разработчик программного решения - компания из Санкт Петербурга "Объединенная медицинская корпорация".

Для реализации пилотного проекта Внешэкономбанк и правительство Новгородской области намерены провести серию образовательных программы для подготовки специалистов в области технологии распределенных реестров (блокчейн) на базе Центра компетенций блокчейн.

Блокчейн - это новая многофункциональная информационная технология, предназначенная для максимально надежного учета различных активов. Потенциально она может применяться во всех без исключения сферах общественной деятельности. В их числе: финансы и экономика; операции с материальными и нематериальными активами, учет в государственных и частных организациях. Блокчейн - это универсальная организационная парадигма для координации любого вида человеческой деятельности.