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Руководство транспортного комплекса Москвы с 2018 года пересядет на каршеринг и такси

Экономика и бизнес
17 октября, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

По словам заммэра столицы, отказ от использования служебного транспорта может дать "почти 20% экономии"

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Руководители департамента транспорта и начальники подведомственных ему учреждений, которые ранее для поездок на работу использовали служебный транспорт, с начала 2018 года для этих целей будут использовать исключительно такси и автомобили каршеринга. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Я дал такое распоряжение, с 2018 года они будут использовать для поездок только такси и каршеринг. Сам я также пересяду на такси", - сказал он.

Ранее, по его словам, ряд сотрудников руководящих должностей для поездок на работу использовали служебный транспорт. "Это почти 20% экономии. Последние контракты на использование служебных машин заканчиваются в начале следующего года. Они продлеваться не будут", - отметил заммэра.

Ликсутов уточнил, что в транспортный комплекс Москвы входят Департамент транспорта, Московский метрополитен, Мосгортранс, Центр организации дорожного движения, Московская административная дорожная инспекция, ГКУ "Организатор перевозок", ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

В столице работают около 10 компаний-операторов каршеринга. Их общий парк составляет около 3 тыс. автомобилей. В системе каршеринга зарегистрированы больше 600 тыс. человек, ежедневно в городе на каждой машине каршеринга совершается в среднем восемь поездок.

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
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