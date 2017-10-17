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Глава "Сбертеха" предложил задуматься над проведением выборов с использованием блокчейна

Экономика и бизнес
17 октября, 15:44 UTC+3 СКОЛКОВО СКОЛКОВО 17, октября. /ТАСС

Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Гендиректор "Сбербанк-технологии" ("Сбертех") Андрей Хлызов предложил властям задуматься над проведением выборов с использованием технологии блокчейн.

"Я бы на месте России задумался над такой очень знаковой вещью, как, например, проведение выборов, для начала муниципальных, а потом, может быть, и президента с использованием технологии блокчейн", - сказал он на форуме "Открытые Инновации" в Сколкове.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, комментируя инициативу главы "Сбертеха", заявил о необходимости изучения этого вопроса с технической точки зрения.

"Этот вопрос требует технического и нормативного изучения. Нужно взвесить все технические и нормативные стороны", - сказал Никифоров ТАСС.

Блокчейн ("цепочка блоков") - децентрализованная база данных, в которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткойн. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.

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