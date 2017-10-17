Глава "Сбертеха" предложил задуматься над проведением выборов с использованием блокчейна

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Гендиректор "Сбербанк-технологии" ("Сбертех") Андрей Хлызов предложил властям задуматься над проведением выборов с использованием технологии блокчейн.
"Я бы на месте России задумался над такой очень знаковой вещью, как, например, проведение выборов, для начала муниципальных, а потом, может быть, и президента с использованием технологии блокчейн", - сказал он на форуме "Открытые Инновации" в Сколкове.
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, комментируя инициативу главы "Сбертеха", заявил о необходимости изучения этого вопроса с технической точки зрения.
"Этот вопрос требует технического и нормативного изучения. Нужно взвесить все технические и нормативные стороны", - сказал Никифоров ТАСС.
Блокчейн ("цепочка блоков") - децентрализованная база данных, в которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткойн. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.