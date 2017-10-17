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Ярославские предприниматели получат поддержку от Сбербанка

Экономика и бизнес
17 октября, 16:16 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 17, октября. /ТАСС

Сообщается, что областная "торгово-промышленная палата поможет банку найти надежных партнеров"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата Ярославской области и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве во вторник на Дне промышленности Ярославской области. Об этом журналистам сообщил президент региональной торгово-промышленной палаты Сергей Кузенев.

"Главный смысл этого соглашения - предпринять все усилия для развития предприятий региона. Сбербанк готов нам в этом помочь, обеспечить лучшие инструменты для финансирования бизнеса. Торгово-промышленная палата со своей стороны поможет банку найти надежных партнеров", - сказал Кузинев.

По его словами, в банке обслуживается порядка 14 тыс. предпринимателей из региона. Подписание соглашения позволит клиентам торгово-промышленной палаты получить доступ к более широкому спектру банковских услуг.

День промышленности Ярославской области - это форум, который проводится уже седьмой год подряд. В этом году в нем принимают участие представители более 300 предприятий. В рамках Дня промышленности состоялась церемония награждения лучших промышленных предприятий региона. На стратегических сессиях участники форума обсудили программу национальной технологической инициативы, а также развитие производственной кооперации и перспективы расширения межрегиональной кооперации в России.

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