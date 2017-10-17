Крымский инвестор вложит 7,5 млрд рублей в развитие сельского хозяйства полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Крымского индустриального холдинга" ("КИХ") планирует инвестировать в развитие сельского хозяйства на полуострове порядка 7,5 млрд рублей, сообщает во вторник Министерство экономического развития (МЭР) Крыма.

"Группа компаний "Крымского индустриального холдинга" начинает первые инвестиции в сельское хозяйство Крыма. Сегодняшнее соглашение на 58 млн рублей (подписанное между МЭР и группой компаний - прим. ТАСС) - первое из их общего портфеля инвестиционных проектов на весьма внушительную сумму - 7,5 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на главу министерства Андрея Мельникова.

Министр уточнил, что тем самым регион заключил во вторник двухсотое инвестиционное соглашение.

В министерстве рассказали, что первый свой проект группа компаний реализует в сфере животноводства. "Первое соглашение подписано с "КИХ-животноводство". Будущий проект предусматривает создание современного сельскохозяйственного овцеводческого предприятия в селе Медведево Черноморского района", - уточняется в сообщении. Компания планирует реализовать свой проект за два года.

Представитель МЭР рассказал ТАСС, что на рассмотрении инвестиционного совета, созданного при правительстве Крыма, находятся еще ряд инвестпроектов группы компаний КИХ. О них в министерстве пока не сообщают.

ООО "КИХ" было учреждено Союзом комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий (Росземпроект). В группу компаний "КИХ" входят "КИХ- животноводство" и "КИХ-Агро".