Крымский инвестор вложит 7,5 млрд рублей в развитие сельского хозяйства полуострова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Крымского индустриального холдинга" ("КИХ") планирует инвестировать в развитие сельского хозяйства на полуострове порядка 7,5 млрд рублей, сообщает во вторник Министерство экономического развития (МЭР) Крыма.
"Группа компаний "Крымского индустриального холдинга" начинает первые инвестиции в сельское хозяйство Крыма. Сегодняшнее соглашение на 58 млн рублей (подписанное между МЭР и группой компаний - прим. ТАСС) - первое из их общего портфеля инвестиционных проектов на весьма внушительную сумму - 7,5 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на главу министерства Андрея Мельникова.
Министр уточнил, что тем самым регион заключил во вторник двухсотое инвестиционное соглашение.
В министерстве рассказали, что первый свой проект группа компаний реализует в сфере животноводства. "Первое соглашение подписано с "КИХ-животноводство". Будущий проект предусматривает создание современного сельскохозяйственного овцеводческого предприятия в селе Медведево Черноморского района", - уточняется в сообщении. Компания планирует реализовать свой проект за два года.
Представитель МЭР рассказал ТАСС, что на рассмотрении инвестиционного совета, созданного при правительстве Крыма, находятся еще ряд инвестпроектов группы компаний КИХ. О них в министерстве пока не сообщают.
ООО "КИХ" было учреждено Союзом комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий (Росземпроект). В группу компаний "КИХ" входят "КИХ- животноводство" и "КИХ-Агро".