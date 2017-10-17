Дворкович считает, что блокчейн должен применяться во многих сферах жизни

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Технология цепочек блоков данных блокчейн должна применяться во многих сферах жизни, высказал мнение вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Блокчейн - это платформа, технология, которая может и должна применяться во многих сферах жизни", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы сегодня активно обсуждаем, как можно применять эти технологии в транспорте, в логистике, в государственном управлении, в финансах, - добавил Дворкович. - Эти процессы уже начинаются, уже строятся системы управления рисками, системы анализа информации на основе блокчейна".