Дворкович считает, что блокчейн должен применяться во многих сферах жизни

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Технология цепочек блоков данных блокчейн должна применяться во многих сферах жизни, высказал мнение вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Блокчейн - это платформа, технология, которая может и должна применяться во многих сферах жизни", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы сегодня активно обсуждаем, как можно применять эти технологии в транспорте, в логистике, в государственном управлении, в финансах, - добавил Дворкович. - Эти процессы уже начинаются, уже строятся системы управления рисками, системы анализа информации на основе блокчейна".