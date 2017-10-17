Объем промышленного производства Ярославской области вырос на 20%

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Ярославской области вырос на 20% за первые семь месяцев текущего года. Об этом на площадке Дня промышленности региона журналистам сообщил директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных.

"За семь месяцев объем производства промышленности в Ярославской области вырос на 20% к предыдущему году, это очень хороший показатель. Второй показатель - тот уровень поддержки, который сейчас используют предприятия в Ярославской области: за два с половиной года - более 4 млрд рублей, за последние шесть месяцев - более 600 млн рублей", - сказал Беспрозванных.

Подъем промышленности в Ярославской области отметил также председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко. "За восемь месяцев 2017 года индекс промышленного производства составил 120%, в то время как по России - около 102%. Вот уже на протяжении шести месяцев Ярославская область занимает первое место среди регионов ЦФО по этому показателю", - отметил он на церемонии открытия форума.

По словам Степаненко, драйверами экономического роста являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, авиа- и двигателестроения, энергетического машиностроения, фармацевтики, химии и нефтехимии. Ряд региональных предприятий начали выходить из кризиса - завод дорожной техники "Раскат", "Верфь братьев Нобель", НПЗ им. Менделеева.

День промышленности Ярославской области - это форум, который проводится седьмой год подряд. В этом году в нем принимают участие представители более 300 предприятий. В рамках Дня промышленности состоялась церемония награждения лучших промышленных предприятий региона. На стратегических сессиях участники форума обсудили программу национальной технологической инициативы а также развитие производственной кооперации и перспективы расширения межрегиональной кооперации в России.