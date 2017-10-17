Reuters: Трамп назначит нового главу ФРС перед азиатским турне

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ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается объявить о назначении нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) перед тем, как отправиться в свое первое турне по странам Азии, которое запланировано на 3-14 ноября. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.
По сведениям его источников, Трамп рассматривает пять кандидатов на пост главы организации, выполняющей функции центрального банка страны. В их число входят нынешний руководитель ФРС Джанет Йеллен, директор Национального экономического совета США Гэри Кон, член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш, а также экономист Станфордского университета Джон Тейлор. Глава государства провел консультации практически со всеми кандидатами. В этот четверг американский лидер планирует встретиться с Йеллен.
20 сентября глава ФРС рассказала, что собирается продолжить выполнять свои обязанности до окончания срока полномочий - 3 февраля 2018 года. Выдвинутую президентом кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США.
ФРС, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах. Совет управляющих ФРС состоит из семи человек и является руководящим органом организации.