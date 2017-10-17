Минфин ко второму чтению бюджета увеличит дотации на сбалансированность бюджетов регионов

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ ко второму чтению бюджета на 2018 год планирует увеличить средства на сбалансированность бюджетов регионов свыше плана в 80 млрд руб., сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании фракции "Единая Россия", посвященном обсуждению проекта бюджета.
"Мы предусматриваем оказание поддержки субъектам РФ в виде дотации на сбалансированность бюджетов регионов, которые в первую очередь идут на заработную плату. 80 млрд руб. - такой объем средств у нас учтен в бюджете на сбалансированность. Это чуть меньше трети от всех расходов на повышение заработной платы, которые должны реализоваться в следующем году", - сказал он.
"Мы тоже обеспокоены балансировкой бюджетов регионов РФ. У нас действительно учтено сейчас 80 млрд [руб. на сбалансированность бюджетов регионов]. Необходимо увеличивать, я думаю мы ко второму чтению будем вместе искать тогда источники по увеличению", - добавил Силуанов.
Министр также пообещал увеличить поддержку сельского хозяйства. "В проекте бюджета учтено 222 млрд рублей на помощь и поддержку сельскому хозяйству. В последние годы сельское хозяйство показывает хорошие, устойчивые темпы роста. Здесь и занятость, и дополнительный прирост сельскохозяйственной продукции, и хороший урожай", - отметил он.
"Мы готовы ко второму чтению рассматривать вопрос о дополнительной поддержке села. Думаю, что сможем посмотреть, вместе поработаем, найдем источники, и ко втором чтению, я думаю, мы сможем реализовать эти предложения", - пояснил министр, комментируя предложения депутатов добавить дополнительно 20 млрд рублей к программе поддержки села.
В то же время Силуанов сообщил, что расширение программы "Земский доктор" за счет включения в нее фельдшеров и других медицинских специалистов пока не предусматривается. "Программа "Земский доктор" в первую очередь касается врачей, на эту категорию специалистов был сделан упор. Вопрос увеличения трат, вопрос расширения списка (категорий) можно было бы рассматривать по истечении некоторого времени. В целом хочу сказать, что средства на программу "Земский доктор" предусмотрены, к вопросу о ее расширении можно было бы вернуться в очередном бюджетном цикле", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.