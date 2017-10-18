Япония выделит $10 млрд на развитие СПГ-инфраструктуры в Азии

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ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Япония намеревается выделить 1 трлн иен ($10 млрд) на создание и развитие инфраструктуры в Азии, связанной с СПГ-проектами. Об этом на открывшемся в среду в Токио международном форуме поставщиков и потребителей сжиженного природного газа заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
"Частный и государственный сектора Японии предоставят $10 млрд на развитие инфраструктуры, связанной с реализацией СПГ в Азии", - подчеркнул он. По словам Сэко, в ближайшие пять лет Япония также подготовит 500 новых технических специалистов в этой области, которые будут напрямую задействованы в развитии инфраструктуры.
Япония сейчас является крупнейшим в мире импортером СПГ и обладает передовыми технологиями в этой области.