Кабмин вносит в Госдуму законопроект о правовом регулировании недропользования

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на совершенствование правового регулирования вопросов недропользования. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается внести комплексные изменения в закон РФ "О недрах", которые позволят уточнить вопросы пользования недрами и использования единой терминологии, устранить неточности юридико-технического характера и дублирующие положения в законодательстве", - говорится в пояснительной справке к документу.

Отмечается, что ряд предлагаемых норм направлен на обеспечение интересов государства как собственника недр, поскольку между признанием конкурса (аукциона) несостоявшимся и проведением новых торгов требуется значительное количество времени (до года), в течение которого перспективный участок недр остается в нераспределенном фонде, а в бюджеты бюджетной системы не поступают соответствующие доходы.

Законопроектом также предусматриваются три самостоятельных основания получения права пользования недрами. Речь идет о государственном контракте на выполнение работ по геологическому изучению недр; государственном задании, предусматривающем выполнение федеральными государственными учреждениями мероприятий по государственному геологическому изучению недр; о вступившем в силу международном договоре РФ, исполнение которого требует предоставления права пользования недрами.

В качестве меры, направленной на обеспечение интересов государства как собственника недр, законопроектом предусматривается положение, согласно которому в случае, если до даты прекращения права пользования недрами пользователем недр не исполнены обязанности по ликвидации и консервации горных выработок, скважин и объектов инфраструктуры, а также подземных сооружений, эти обязанности должны быть выполнены лицом, право пользования недрами которого прекращено, в том числе досрочно, до даты их полного исполнения.