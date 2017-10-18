СМИ: Украина не договорилась с МВФ

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%. Об этом стало известно по итогам переговоров в Вашингтоне министра финансов Украины Александра Данилюка с руководством МВФ, сообщает издание "Украинские новости".

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По информации источников издания в правительстве, это были последние переговоры с кредитором по данному вопросу. "Такая ситуация, а также невыполнение Украиной еще целого ряда условий, делает практически невозможным продолжение выделения кредитных средств минимум до середины весны 2018 года", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве утверждали, что очередной транш МВФ должен поступить в Киев до конца года.

При этом, в минфине подчеркнули, что продолжат переговоры с МВФ. "Нам необходимо найти формулу, которая будет определять цену на газ в период до полной либерализации рынка, и сейчас мы над этим работаем. Я не думаю, что нам потребуется много времени", - сказал Данилюк.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них - 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Фонд, завершая в начале апреля третий программный обзор, подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле премьер-министр Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить необходимые законодательные акты.