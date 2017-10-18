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Посол Турции: страна удовлетворена темпами реализации "Турецкого потока" и АЭС "Аккую"

Экономика и бизнес
18 октября, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

По словам Хюсейна Дириоза, "в ходе переговоров президентов наших стран 27 сентября отмечена общая удовлетворенность темпами реализации проекта"

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Анкара удовлетворена темпами строительства газопровода "Турецкий поток" и реализацией проекта АЭС "Аккую". Об этом сообщил в среду на пресс-конференции посол Турции в Москве Хюсейн Дириоз.

"Реальная работа по "Турецкому потоку" началась два месяца назад, заложен фундамент проекта, идет прокладка труб, - сказал он. - В ходе переговоров президентов наших стран 27 сентября отмечена общая удовлетворенность темпами реализации проекта".

"Есть проект строительства АЭС "Аккую", реализация идет согласно графику", - отметил посол.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").

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