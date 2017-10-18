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Совбез РФ: система управления рисками в экономике позволит избежать реальных угроз

Экономика и бизнес
18 октября, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Эта система обсуждалась на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В Совете безопасности РФ считают, что система управления рисками в экономике позволит предотвратить их трансформацию в реальные угрозы. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, эта система обсуждалась на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе РФ.

"Системная государственная деятельность на этом направлении позволит предотвратить трансформацию потенциальных рисков и вызовов в реальные угрозы национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере либо существенно снизить вероятность их неконтролируемого негативного влияния на социально-экономическое развитие Российской Федерации", - говорится в сообщении. Такая система, согласно Стратегии экономической безопасности России до 2030 года, является механизмом своевременного выявления вызовов и угроз экономической безопасности, оперативного реагирования на них, выработки управленческих решений и рекомендаций. "Выявление возможных рисков в области экономической безопасности и их учет при разработке и реализации социально-экономической политики становится важнейшим условием эффективности такой политики", - подчеркнули в Совбезе.

На заседании были приняты решения, направленные на координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и научно-исследовательских организаций в целях создания единой системы прогнозирования и выявления угроз и рисков в сфере экономической безопасности.

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