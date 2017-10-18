Медведев назначил главу АИЖК Плутника гендиректором Фонда защиты прав дольщиков

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил главу Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александра Плутника гендиректором Фонда защиты прав дольщиков. Соответствующее распоряжение главы кабмина опубликовано на сайте правительства. Плутник назначен главой фонда сроком на три года.
"Назначить Плутника Александра Альбертовича генеральным директором публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на 3 года", - говорится в документе.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 12 октября сообщил, что подписал пять документов, которые касаются обеспечения прав граждан, участвующих в долевом строительстве. Среди них постановление о создании Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.
Фонд помощи дольщикам будет работать по аналогии с Агентством по страхованию вкладов в банковском секторе. Девелоперы должны будут перечислять взносы в размере 1,2% от цены каждого договора долевого участия. Деньги фонда будут использоваться на завершение объектов, если застройщик не справится с обязательствами.
Помимо этого, Медведев утвердил требования к банкам, в которых размещаются деньги компенсационного фонда, порядок возмещения денег пострадавшим дольщикам, правила, по которым фонд защиты прав дольщиков будет финансировать завершение строительства недостроенных домов. Также глава кабмина утвердил правила формирования наблюдательного совета фонда, председателем которого назначен руководитель аппарата правительства, вице-премьер Сергей Приходько.