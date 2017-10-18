Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин отметил значительный рост товарооборота между РФ и Хорватией

Экономика и бизнес
18 октября, 14:17 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, октября. /ТАСС

За первые семь месяцев 2017 года товарооборот увеличился до $667,5 млн, сообщается в материалах пресс-службы Кремля

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Торгово-экономические отношения России и Хорватии демонстрируют положительную динамику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Интервью

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович

Президент Хорватии: наша страна может стать мостом сотрудничества между Россией, ЕС и НАТО

Перейти в раздел Интервью

"Мне приятно отметить, что [мы] сейчас наблюдаем значительный рост товарооборота, у нас есть совершенно определенные направления взаимодействия, причем перспективные направления", - сказал российский лидер. Он напомнил, что совсем недавно (3 октября в Москве - прим. ТАСС) состоялась очередная сессия двусторонней межправкомиссии, следующая сессия должна пройти в Хорватии.

"Мне очень приятно встретить вас в России, есть возможность поговорить о наших двусторонних отношениях, а также по вопросам региональной повестки дня", - заключил президент РФ.

Как говорится в материалах пресс-службы Кремля к переговорам, после сокращения в 2016 году товарооборот России и Хорватии с текущем году перешел к росту: за первые семь месяцев года он увеличился на 63,9%, до $667,5 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Хорватия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Суд принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
6
Украина разорвала еще одно соглашение с РФ в военной сфере
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама