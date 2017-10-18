Путин отметил значительный рост товарооборота между РФ и Хорватией

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Торгово-экономические отношения России и Хорватии демонстрируют положительную динамику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

"Мне приятно отметить, что [мы] сейчас наблюдаем значительный рост товарооборота, у нас есть совершенно определенные направления взаимодействия, причем перспективные направления", - сказал российский лидер. Он напомнил, что совсем недавно (3 октября в Москве - прим. ТАСС) состоялась очередная сессия двусторонней межправкомиссии, следующая сессия должна пройти в Хорватии.

"Мне очень приятно встретить вас в России, есть возможность поговорить о наших двусторонних отношениях, а также по вопросам региональной повестки дня", - заключил президент РФ.

Как говорится в материалах пресс-службы Кремля к переговорам, после сокращения в 2016 году товарооборот России и Хорватии с текущем году перешел к росту: за первые семь месяцев года он увеличился на 63,9%, до $667,5 млн.