Путин отметил значительный рост товарооборота между РФ и Хорватией

Крамник и Карякин примут участие в 80-м шахматном супертурнире в Вейк-ан-ЗееСпорт 18 октября, 15:25
Левитин: база олимпийской сборной по настольному теннису появится на Дальнем ВостокеСпорт 18 октября, 15:21
Новак: розетка в ближайшее время может стать пережитком прошлогоЭкономика и бизнес 18 октября, 15:19
Программа поддержки спроса на автомобили будет частично сокращена в 2018 годуЭкономика и бизнес 18 октября, 15:09
Медведев исключил несколько человек из президиума ВАКНаука 18 октября, 15:06
Трафик через Панамский канал увеличился по итогам финансового года на 22%Транспорт 18 октября, 15:05
Бывший чемпион мира по боксу Бриггс признался, что думал о суицидеСпорт 18 октября, 14:54
Авербух: церемония открытия Универсиады в Красноярске будет инновационнойСпорт 18 октября, 14:48
Кабаева: художественная гимнастика будет популярна даже в эпоху киберспортаСпорт 18 октября, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Торгово-экономические отношения России и Хорватии демонстрируют положительную динамику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.
"Мне приятно отметить, что [мы] сейчас наблюдаем значительный рост товарооборота, у нас есть совершенно определенные направления взаимодействия, причем перспективные направления", - сказал российский лидер. Он напомнил, что совсем недавно (3 октября в Москве - прим. ТАСС) состоялась очередная сессия двусторонней межправкомиссии, следующая сессия должна пройти в Хорватии.
"Мне очень приятно встретить вас в России, есть возможность поговорить о наших двусторонних отношениях, а также по вопросам региональной повестки дня", - заключил президент РФ.
Как говорится в материалах пресс-службы Кремля к переговорам, после сокращения в 2016 году товарооборот России и Хорватии с текущем году перешел к росту: за первые семь месяцев года он увеличился на 63,9%, до $667,5 млн.