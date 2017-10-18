BP видит возможности для роста в России

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Глава британской нефтегазовой BP Боб Дадли доволен сотрудничеством с "Роснефтью" и видит возможности для развития бизнеса в России. Об этом он сказал, выступая на сессии конференции Oil & Money в Лондоне.

"В России выдающиеся возможности для роста", - сказал он, отвечая на вопрос модератора сессии. По его словам, BP довольна своими инвестициями с "Роснефтью".