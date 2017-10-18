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Производство кожи за 2,8 млрд рублей будет запущено под Брянском в 2018 году

Экономика и бизнес
18 октября, 14:35 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов

На базе предприятия создадут более 200 новых рабочих мест

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БРЯНСК, 18 октября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Агрохолдинг "Мираторг" запустит производство по выделке шкур крупного рогатого скота для мебельной и автомобильной промышленности в декабре 2018 года под Брянском. В проект инвестировано 2,8 млрд рублей, сообщил в среду журналистам президент холдинга Виктор Линник.

"Сегодня под Брянском в деревне Хмелево заложен первый камень в строительство нового предприятия по выделке шкур, который даст первую продукцию на рынок в декабре 2018 года. Выделанные шкуры КРС будут иметь повышенный спрос в автомобильной, мебельной промышленности, в кожгалантерее", - сказал Линник.

Завод будет ежемесячно перерабатывать 1,5 тыс. тонн кожевенного сырья, из которого будет производится около 175 тыс. кв. м кожевенного полуфабриката "европейского стандарта качества". Линник отметил, что это даст возможность экспорта. Также новый кожевенный завод позволит создать более 200 новых рабочих мест.

Глава "Мираторга" подчеркнул, что из общей суммы инвестиций 450 млн рублей будет вложено в строительство очистных сооружений. "Кожевенные предприятия традиционно считаются сильными загрязнителями окружающей среды из-за применяемых химикатов. Производство не будет наносить ущерб окружающей среде", - добавил Линник.

Он отметил, что в деревне Хмелево, где будет построят завод, уже расположены главные перерабатывающие мощности компании - предприятие по убою и переработке мяса КРС.

"В этот проект, вместе со строительством ферм и промплощадок в нескольких регионах Центрального федерального округа, с 2010 года было вложено 62 млрд рублей. Тут производится говядина, в том числе и премиального класса, мясные полуфабрикаты, запускаемая переработка шкур повысит рентабельность этого проекта", - уточнили в "Мираторге".

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