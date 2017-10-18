Власти Алтайского края направят муниципалитетам 2 млрд руб. на реструктуризацию долгов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Муниципалитеты Алтайского края смогут реструктурировать долги на общую сумму 2 млрд рублей, средства на эти цели будут до конца года направлены из краевого бюджета, сообщил в среду губернатор региона Александр Карлин.

"У нас в некоторых муниципалитетах сложноватая ситуация с бюджетами. До конца этого года мы транслируем дополнительно 2 млрд рублей на то, чтобы они реструктурировали свои долги по кредитам, закрыли долги в налоговой сфере и по платежам в социальные фонды... Те муниципалитеты, которые таких долгов не имеют, получат возможность направить дополнительные ресурсы на реализацию собственных полномочий", - сказал Карлин на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, те муниципалитеты, у которых не накопились долги, смогут направить дополнительные средства на поддержку ЖКХ, дошкольного образования, спорта, культуры, в том числе на повышение зарплаты работников культуры. Губернатор подчеркнул, что у самого региона долги не существенные - по его словам, 12 лет назад долги регионального бюджета составляли 40% от собственных доходов, в то время как сегодня этот показатель не превышает 5%.

"Мы стараемся, с одной стороны, больше зарабатывать сами, и это нам удается. Например, в сельском хозяйстве у нас стабильный прирост, но в силу определенных особенностей есть колебания между годами, не научились полностью исключать природные факторы. В 2015 году, когда промышленный сектор в стране наиболее жестко ощутил влияние санкций и кризиса, мы не допустили сокращения объемов... Это позволило нам в 2016 году обеспечить рост индекса промышленного производства без малого 2% к докризисному уровню. И в этом году темп положительный - примерно в три раза выше, чем по стране", - отметил Карлин.

По данным администрации Алтайского края, конечная сумма, которую в этом году регион направит на поддержку бюджетов по всем направлениям, составит 22,7 млрд рублей. Как сообщалось ранее, краевой бюджет на 2018 год прогнозируется в объеме более 100 млрд рублей - впервые за всю финансовую историю региона.