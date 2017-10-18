Губернатор: каждая шестая единица сельхозтехники в РФ произведена в Алтайском крае

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Аграрное машиностроение Алтайского края за последние годы дало серьезный прирост - на сегодня каждая шестая единица аграрной техники в РФ выпущена в этом сибирском регионе, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС губернатор края Александр Карлин.
"Мы очень много сделали, чтобы славу сельхозмашиностроения Алтайского края восстановить, но, наверное, не количеством, а качеством. Тем не менее, по количеству сегодня каждая шестая сельхозмашина или механизм в стране производится на территории Алтайского края. Темп прироста... уже исчисляется десятками процентов ежегодно", - сказал Карлин.
Глава региона отметил, что Алтайский кластер аграрного машиностроения является классическим по наполнению - это около 20 промпредпряитий, несколько конструкторских организаций и крупнейшая в стране машиноиспытательная станция. На сегодня в 60 регионах страны и 15 государствах реализуется продукция сельхозмашиностроителей региона. Губернатор добавил, что недавно одно из предприятий края повезло свою сельхозтехнику на крупнейшую профильную выставку в Германию.
"Наши предприятия в рамках кластера выстраиваются в совместном сотрудничестве по продвижению своей продукции, дилерская сеть становится консолидированной. Сельхозмашиностроение - реально отрасль, демонстрирующая приличный уровень рентабельности", - сказал Карлин, добавив, что помощь чувствуется и на федеральном уровне - "постановление 14.32, когда правительство РФ самую значимую отрасль сельхозмашиностроения субсидировало - сначала 30% отпускной цены, в этом году - 20%".
"Мы тоже несколько значимых видов сельхозмашин поддерживаем и дополнительно субсидируем - 10% даем скидки за счет бюджета от отпускной цены", - сказал Карлин.
По данным администрации региона, в 2016 году в Алтайском крае было выпущено было 7 тысяч 997 единиц сельхозтехники, что составило 169,3% по отношению к 2015 году. Объем производства вырос в 2,7 раза - до 12,4 миллиарда рублей. В 2017 году предприятия сельхозмашиностроения региона планируют выпустить более 9 тысяч единиц техники на общую сумму более 14 миллиардов рублей.